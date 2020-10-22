新盤動向：名日·九肚山首推54伙 兩房最平呎價15599元

是次入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。

長實地產投資董事黃思聰稱，項目首批單位間隔兩房至四房，三、四房大單位可獲車位認購權，每個車位售價為250萬元，入伙後12個月率先可以每月5,500元租用車位。

他指出，該盤樓花期約29個月，是次亦提供最高樓價80%一按，年期最長3年，每月只供利息，定息為2%，不用壓力測試及入息證明，買家仍享21%折扣。

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