新盤動向：名日·九肚山首推54伙 兩房最平呎價15599元
2020年10月22日 15:32
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新界輪流開價搶客。長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，沙田名日·九肚山首張價單推出54伙，扣除最高總折扣22%，折實平均呎價17,730元，形容為「Dream price」，較市價具有折讓，希望引起市場注意，第2張價單具8至10%調升空間，平均呎價料增至逾2萬元。
是次入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。
長實地產投資董事黃思聰稱，項目首批單位間隔兩房至四房，三、四房大單位可獲車位認購權，每個車位售價為250萬元，入伙後12個月率先可以每月5,500元租用車位。
他指出，該盤樓花期約29個月，是次亦提供最高樓價80%一按，年期最長3年，每月只供利息，定息為2%，不用壓力測試及入息證明，買家仍享21%折扣。
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