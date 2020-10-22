屋宇署8月批出21份建築圖則

屋宇署8月共批出21份建築圖則，其中港島4份、九龍10份及新界7份。上述批出的圖則包括10項住宅及商住發展、3項商業發展、2項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有15個，工程完成後，將提供可作住宅用途的建築樓面面積共約6萬平方米，涉及單位803伙，非住宅用途的建築樓面面積逾14.1萬平方米。另外，該署亦接獲11個建築項目的上蓋工程動工通知。

同時，屋宇署發出12份入伙紙，包括港島3份、九龍3份及新界6份。其中住宅用途的建築樓面面積約10.82萬平方米，共1,622個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則約2萬平方米。

8月份新落成樓宇的報價總值約72億元。

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