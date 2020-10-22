涉的士意外趨升　保監：望源頭降低意外率及賠償金額

保險業監管局回應的士團體請願活動，今日(22日)有的士團體到政府總部請願，抗議的士保費加幅及要求徵收「保險附加費」。保監局指，影響的士保費的主要因素，包括意外發生率、意外嚴重程度、過往索償紀錄等等，而的士涉及的意外宗數、傷亡率及索償金額近年有上升趨勢。

保監數據顯示，的士涉及的意外架次在過去五年累計上升11%，在2019年達到4,810架次；同年的士司機傷亡率為43.64%，僅次於電單車。另外，的士保險在過去五年的已承付申索淨額(即已賠償及預計須作出的賠償金額)累計上升62%，2019年達4.12億元，而的士保險業務在過往15年期間有10年錄得承保虧損，累計達3.23億元，2019年為1.19億元。

保監局回應，一直與保險及的士業界、立法會議員及相關政府部門溝通，期望從源頭降低的士意外率及賠償金額，包括鼓勵車主聘請駕駛紀錄良好的司機、安裝行車紀錄器等，同時建議車主及的士管理人主動提供更多資料，讓保險公司能更準確地判估風險。

不過，的士保費水平的調整受到詐騙行為及包攬訴訟等多項其他原因所影響，需要多個政府部門共同應對，保監局指，會繼續聯繫各持份者，尋求解決方案。

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