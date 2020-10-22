業主劈價！東涌兩日連錄11宗買賣

中原陳旭明稱，最近兩天東涌區連錄11宗二手買賣，部分業主擴闊議價空間，刺激成交加快。其中映灣園11座高層B室，實用面積749方呎，套三房間隔，本月初放盤一直企硬叫價860萬元，近日見市場波動，終於肯接受議價，最終減價20萬元，以840萬元沽出，呎價11,215元。

他續指，新買家為用家，睇樓已一段時間，早前洽購上址，但出價未被賣家接受，直至昨日有航空公司宣布大裁員，賣家見負面消息出現，態度終軟化，買家認為低息環境下供平過租，見業主肯減價，立即承接自用。原業主於2005年以316.4萬元一手買入，現沽貨帳面獲利523.6萬元，期內升值約1.7倍。

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