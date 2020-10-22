【市後重點睇】港匯強勢　道期挫逾百點

美匯指數報92.71；離岸人民幣(CNH)略回落至6.6551；港匯續強企7.75；美元兌日圓徘徊於104.5水平；歐元回升至1.1865；英鎊處1.3141。金價守1,920美元。油價上揚，布油報41.89美元，紐油重上40美元。道指期貨挫138點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 歐元區10月消費者信心指數；美國9月領先指數；美國9月二手樓銷售

-中電信首三季盈利升1.7%，5G套餐用戶6,480萬。

●神級管理都難救！Quibi上線半年便要解散公司。

●PayPal消息帶動！比特幣飆半成，一度突破1.3萬美元。

●網絡安全公司McAfee實現美國上市，籌6.2億美元。

●趕美國消費旺季前保存貨，近月輸美貨運成本飆升。

●全球經貿戰：電訊業排除華為設備，愛立信5G訂單增加。

●【全球攬炒】當前最大風險非美大選也非刺激政策，而是...

●【大行觀點】高盛：料2021年金價可見每安士2,300美元。

●11月2日！投資者想抽螞蟻，要在美大選前「買定離手」。

●中國經濟：

-中汽協料今年內地汽車產銷量降幅約4%。

-首3季銀行業共處置不良貸款1.73萬億人民幣。

-外匯局近期QDII額度計劃新增100億美元。

-周小川指人民幣國際化存雙軌問題。

-首3季工業生產回正軌，已開通69萬個5G基站。

●傳花旗擬在中國增設一家投行子公司。

●內地果粉：對iPhone 12藍色機款感失望，或現退貨潮...

●【北水不絕】傳中港跨境財富通將設1,500億人幣單向規模上限。

●新股專輯：

-傳螞蟻集團再調升估值至4,610億美元。

-騰訊旗下「快手」傳最快11月來港上市。

●新盤動向：

-帝御·星濤首推123伙，入場費逾298萬元起。

-名日·九肚山首推54伙，兩房最平呎價15,599元。

●屋宇署8月批出21份建築圖則。

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