【市後重點睇】港匯強勢 道期挫逾百點
2020年10月22日 16:12
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美匯指數報92.71；離岸人民幣(CNH)略回落至6.6551；港匯續強企7.75；美元兌日圓徘徊於104.5水平；歐元回升至1.1865；英鎊處1.3141。金價守1,920美元。油價上揚，布油報41.89美元，紐油重上40美元。道指期貨挫138點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-22:00 歐元區10月消費者信心指數；美國9月領先指數；美國9月二手樓銷售
●港股連升第5日，恒生指數全日收報24,786點，升31點或0.12%。主板成交1,071億港元。內銀股做好，建行及工行升逾2%。https://bit.ly/2Hq5vb5
-中電信首三季盈利升1.7%，5G套餐用戶6,480萬。
●A股快報：滬綜指收復3,300點，外資淨賣出逾27億人民幣。https://bit.ly/3dLapLD
●神級管理都難救！Quibi上線半年便要解散公司。
●PayPal消息帶動！比特幣飆半成，一度突破1.3萬美元。
●網絡安全公司McAfee實現美國上市，籌6.2億美元。
●趕美國消費旺季前保存貨，近月輸美貨運成本飆升。
●全球經貿戰：電訊業排除華為設備，愛立信5G訂單增加。
●【全球攬炒】當前最大風險非美大選也非刺激政策，而是...
●【大行觀點】高盛：料2021年金價可見每安士2,300美元。
●11月2日！投資者想抽螞蟻，要在美大選前「買定離手」。
●中國經濟：
-中汽協料今年內地汽車產銷量降幅約4%。
-首3季銀行業共處置不良貸款1.73萬億人民幣。
-外匯局近期QDII額度計劃新增100億美元。
-周小川指人民幣國際化存雙軌問題。
-首3季工業生產回正軌，已開通69萬個5G基站。
●傳花旗擬在中國增設一家投行子公司。
●內地果粉：對iPhone 12藍色機款感失望，或現退貨潮...
●【北水不絕】傳中港跨境財富通將設1,500億人幣單向規模上限。
●新股專輯：
-傳螞蟻集團再調升估值至4,610億美元。
-騰訊旗下「快手」傳最快11月來港上市。
●新盤動向：
-帝御·星濤首推123伙，入場費逾298萬元起。
-名日·九肚山首推54伙，兩房最平呎價15,599元。
●屋宇署8月批出21份建築圖則。
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