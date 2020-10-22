【產經直播】港股淡靜 不如抽新股？
2020年10月22日 16:20
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港股在周四(22日)反覆靠穩，低開58點後，一度低見24,556點，但在內銀股撐市下，反覆回升，最終收報24,786點，升31點，成交僅1,071.82億元。恒指短期難上25,000關？港股成交弱，莫非資金預留抽新股？
多隻矚目新股排隊上市，除了今日(22日)起招股的藥明巨諾(02126)外，還有昨日起招股的萬國數據(09698)，以及有傳螞蟻集團最快下周二(27日)起招股，在多隻新股認購時間重疊下，股民應該如何選擇？
工信部指「深入實施發展新能源汽車國家戰略」，比亞迪(01211)炒起兼且破頂，收市升逾4%，報145.6元，但比亞迪業績臨近，係咪要提一提防？
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