【大行觀點】瑞銀胡一帆料十四五規劃將有四大主題

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，內地即將編制第十四個五年規劃(「十四五規劃」)，標誌着關鍵結構性改革以及應對外部挑戰的開端，預計將聚焦四大主題，分別是以內需為主導的「雙循環」新發展格局、科技自主創新、城鎮化2.0，以及綠色經濟。

瑞銀的報告指出，涵蓋未來五年一系列官方目標和政策重點的「十四五」規劃，將是今後數周乃至數月市場的關注焦點。而最近出爐的深圳2020至2025年改革新方案包括從土地、勞動力、資本市場改革到科技與市場開放等多方面內容，將強化深圳在粵港澳大灣區的核心作用。

中國政府即將編制並推出的「十四五規劃」(2021至2025年)綱要將在10月26至29日召開的中共十九屆五中全會上進行討論，之後將提交至2021年全國人民代表大會進行審批。「十四五規劃」將包含未來五年一系列具有約束力或無約束力的目標和政策優先事項，隨着規劃細節的公布，「十四五規劃」將成為今後數周乃至數月市場的關注焦點。

該行指出，內地於「十三五規劃」曾提出關於經濟發展、環境保護、創新與科技發展等方面的量化目標。截至2020年，中國成功實現了其中的多項目標，尤其是在環保領域。鑑於到2021年全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標已基本實現，「十四五規劃」需要為第二個百年奮鬥目標，即到2049年將中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，起一個好頭。不過，未來幾年，中國可能經歷一些重大的國內結構性變革以及外部不利復甦因素。

該行預計，「十四五規劃」可能主要聚焦於四個主題：「雙循環」 新發展格局、科技自主創新、城鎮化2.0和綠色經濟。當中，「雙循環」戰略是重中之重。最新提出的雙循環戰略的重要性與日俱增，預計將成為新的五年規劃框架中最關鍵的戰略方向。具體而言，「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，即是以國內為主要驅動力，釋放潛在內需並穩定供應鏈，同時開放市場並與全球經濟體相互合作，改善與國際市場的互聯互通。鑑於外部不確定性和緊張局勢，該戰略旨在整合內部與外部供應鏈體系，特別是在消費、科技和金融領域。

至於提升科技自主創新能力方面，鑑於中美緊張局勢帶來科技脫鉤和供應鏈中斷的風險，科技創新和自給自足將比以往任何時候都更加重要。儘管這無法一蹴而就，但「十四五規劃」可能會承諾更多措施來發展本土技術，尤其是半導體技術和先進製造業。中國預計將為基礎研究、前沿研究和先進科技領域(比如晶片和半導體、機械人和高端機械等)提供更多支持，加強知識產權權保護，為科技創新提供更多激勵措施。研發和教育支出的目標可能會更高。

關於城鎮化2.0加快步伐，中國已經形成五個主要的城市群(長三角、珠三角、京津冀、長江中游和成渝地區)，這是中國城鎮化的重要空間載體。2019年這些城市群占全國GDP的64%左右，並佔全國人口的54%。在下一階段，中國可能會繼續以改善城市群內部和城市群之間的互聯互通為重點，完善交通基礎設施並改造老舊社區。中國已經擁有全球最長最快的高鐵系統。隨着中國計劃在2035年前將高鐵網絡增加一倍至7萬公里，鐵路建設預計將在未來至少15年內蓬勃發展。

中國也已成為全球智慧城市建設的領導者，據報道有將近800個智慧城市試點項目正在進行中或計劃實施，佔到全球總數的一半以上。智慧城市將受到「新基建」概念的支持。可望受到大力支持的新基建包括5G、特高壓、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等；「傳統基建」則包括交通運輸、公共設施和環境管理等。

此外，綠色經濟將成為長期目標。中國力爭在2060年前實現碳中和，國內的碳排放量預計將在2030年達到頂峰。作為全球碳排放量最大的國家(佔全球總量近30%)，中國可能在「十四五規劃」中設定更高的綠色能源目標。中國逐漸向更潔淨的能源結構邁進，煤炭在能源消費中的份額從十年前的70%下降到2019年的58%，在此期間可再生能源的比重增長逾一倍至15%。鑑於去年已達到了「十三五規劃」設定的非化石能源在能源消耗總量中佔15%的目標，因此中國可能會把到2030年實現占20%的目標提前至2025年。在過去十年中，單位GDP碳排放量呈現明顯的下降趨勢，在中國的減碳承諾下，未來還將加速下降。這將對可再生能源行業的投資帶來重大影響。

該行又認為，自2016年以來中國推出了一系列「綠色」金融工具，包括綠色債券、貸款、股票、發展基金和保險產品等。 除了推廣綠色能源外，中國還可能促進綠色金融市場的發展，以實現更大程度的自給自足和更高的參與度。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299