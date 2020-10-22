招商永隆推「交稅通」稅貸優惠　年利率最低2.91厘

招商永隆銀行今日(22日)宣布推出「交稅通」稅務貸款計劃，接受個人客戶以今年度薪俸稅稅單申請，貸款額高達月薪12倍或100萬港元，以貸款額為50萬及還款期12個月計算，現有該行客戶可享實際年利率最低為2.91厘，而一般客戶則可享實際年利率最低為3.36厘，申請貸款手續費全免。

另外，「交稅通」亦提供公司利得稅貸款計劃，手續費最低為0.5%，該行客戶貸款額最高達繳稅額300%或150萬港元，該行的新客戶貸款額最高達繳稅額200%或80萬港元，而貸款額達100萬或以上的客戶可享實際年利率P-1.25厘。

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