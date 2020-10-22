灝景灣套三房賣786.8萬元　創今年同類最低價

青衣灝景灣套三房單位做價連環跌穿1,000萬元。中原楊麗珍表示，屋苑10月至今錄得8宗買賣，其中3座低層E室，實用面積693方呎，套三房間隔，外望學校，7月放盤叫價1,100萬元，9月降價至1,000萬元，新近進一步減至976.8萬元沽出，呎價14,095元。日前同類型單位成交價罕見跌穿1,000萬元，以986萬元易手，是次新成交再少9.2萬元或0.9%，創同類型單位今年新低。

她續稱，新買家為區內換樓客，原業主則於1997年以470.26萬元一手買入，現轉手帳面獲利約506.54萬元，單位期內升值1.1倍。

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