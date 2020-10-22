中海油第三季油氣銷售收入按年降近27%

第三季度，公司實現總淨產量1.31億桶油當量，按年上升5.1%。其中，中國淨產量達8,860萬桶油當量，按年上升10.4%，主要由於旅大21-2/旅大16-3油田區域開發、東方13-2氣田群等項目投産帶來産量貢獻；海外淨產量42.6百萬桶油當量，按年下降4.6%，主要由於低油價下尼日利亞Egina項目限産及加拿大長湖油砂項目减産。公司季內共獲得4個新發現，並有14口評價井獲得成功。

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