太古城複式單位呎價32034元沽 破盡歷年紀錄
2020年10月22日 16:53
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藍籌屋苑樓價破頂。美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城青松閣頂層複式戶，實用面積1,180方呎，連天台，擁全海景，為屋苑內極罕有的優質放盤，9月份以4,300萬元開價，剛減價至3,780萬元市價成交，呎價約32,034元，新買家購入單位作換樓自用。而目前同類型複式戶，一個鄰座銀栢閣1,277呎單位，現時叫價約4,100萬元。
資料顯示，原業主於1997年2月以約1,348萬元購入，是次轉手帳面獲利約2,432萬元，升值約180%。事實上，是次成交呎價創屋苑歷來新高，春櫻閣一個複式單位，今年以4,030萬元成交，呎價31,558元為對上呎價紀錄。
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