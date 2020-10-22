羅兵咸：缺數碼平台主導　港娛樂等行業收入跌幅冠全球

新冠肺炎影響娛樂及媒體行業，會計師行羅兵咸發表報告指，香港娛樂及媒體行業今年收入將按年跌11.8%，至750萬美元(約5,850萬港元)，較全球和亞太地區跌幅更大，因其他市場如美國、新加坡和中國內地等以數碼平台主導，其更具抗跌力。

該行指，新冠疫情刺激電子遊戲、OTT影片、音樂、電台及播客細分市場的服務需求，而電影、報章雜誌，以及網上廣告受疫情打擊，相信非數碼市場繼續由廣告收入主導，但是至2024年，數碼廣告的市場份額將達到43.9%，較2015年增加25.1個百分點，而屆時香港互聯網廣告收入將達7.72億美元，較2020年增長14.54%。

羅兵咸永道中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，隨着人們轉向家庭娛樂，新冠疫情加快數碼平台的轉移。保持抗跌力的細分市場皆擁有數碼平台，香港、中國內地和全球的OTT影片、電子遊戲和互聯網廣告均表現了明顯的趨勢。為了恢復收入及更新訂閱用戶，媒體公司從廣告轉向訂閱模式。為了緊貼人們不斷變化的習慣，專注開發更高質量的內容、針對客戶群的內容和與用戶的直接聯繫將延長他們對內容和品牌的興趣。5G網絡將增加直播廣告的收入。

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