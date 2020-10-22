全球嚴陣以待11月3日！金融市場或更快反映美大選結果

外國傳媒報道，11月3日美國總統大選當天，媒體恐怕不敢隨意搶快公布結果，但有分析師提到，金融市場很可能搶先宣布由誰勝出！

報道指出，由於選情緊湊，媒體當晚恐會更謹慎宣布當選者，而投資者將密切關注幾個關鍵搖擺州的選情，特別是在東岸先開票的州，像是北卡羅萊納州。Raymond James政策分析師Ed Mills認為，金融市場很有可能較媒體更快反映出選舉結果，假如是民主黨大獲全勝，可以預料會推出更多刺激措施，帶動美股上漲。

若特朗普獲勝，一樣會對市場是利好的結果，因為將避免高稅率、推動鬆綁管制，也消除對美國大選不確定的風險。不過，Mills特別指出，有爭議的選舉才是最令人擔憂的，萬一無人承認敗選，股市可能大跌。

華爾街老手、National Securities Corporation首席市場策略師Art Hogan說：「市場最恨權力真空」，不會想看到像2000年大選拖了5周的事情重演。他也強調，選舉過後，投資者會重新將焦點放在疫苗，因疫情才是對美國經濟復甦最大威脅，無論誰入主白宮，疫苗的進展才是最重要的事。

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