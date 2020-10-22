高盛亞洲遭證監會譴責及罰款27億元

香港證監會發公告稱，高盛(亞洲)有限責任公司因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令1Malaysia Development Berhad(1MDB)於2012年及2013年透過三次債券發售籌得的65億美元中有26億美元被挪用，因而遭證監會譴責及罰款3.5億美元(約27.1億港元)。

上述1MDB的債券發售由Goldman Sachs International安排及包銷，但實際工作是由身處多個司法管轄區的交易團隊成員進行，而有關交易所產生的收入由高盛位於不同司法管轄區的實體分享。

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