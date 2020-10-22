中美科技戰：華為在美制裁前儲備中國5G所需晶片

面對美國總統特朗普刻意挑起中美科技戰，外媒最新報道，就在特朗普政府實施制裁前，華為悄悄花了幾個月的時間大量儲備至關重要的無線射頻晶片，以確保在中國營運商投資1,700億美元(約1.3萬億港元)部署5G技術時，至少到明年都能向他們供貨。

消息人士透露，合作夥伴台積電去年底開始加大力度生產華為5G基站核心通訊晶片「天罡」。在上個月制裁生效前，台積電應華為要求交付了200多萬顆這種7納米晶片。消息人士表示，訂單規模之大一度讓台積電高管懷疑自己是否低估了全球需求。

報道指出，華為在獲取必需供應方面取得的突破表明，美國2018年以來針對這家中國最大企業實施的一波波制裁成敗參半。以擔心國家安全為由，白宮首先試圖限制從美國軟件和電路對華為的銷售，最終對包括台積電在內的華為供應商實施了全面限制。消息人士說，正是這最後的一招「切斷成品商用晶片供應」，最終使華為的智能手機業務陷入癱瘓，迫使其縮減了設備生產。華為和台積電的代表均不予置評。

中國移動的代表對報道不予置評；中國電信發言人表示，公司會就華為遭到限制的影響進行溝通，但對有關晶片供應的討論不予置評；中國聯通未回應。

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