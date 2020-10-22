【餐飲寒冬】「牛氣」母企嚐高美發盈警

減少的主要原因是一系列限制社交距離措施。由7月至9月，除其他嚴格的社交距離措施如限制餐廳內的顧客數量和堂食每枱人數，7月29日至7月30日更全面禁止堂食。7月30日宣布放寬，允許堂食從7月31日至8月27日上午5時至下午5時59分。及後進一步放鬆措施，分別於8月28日、9月3日和9月18日將堂食時間分別延長至晚上8時59分，晚上9時59分及晚上11時59分。

8月實施的就餐飲限制對公司的收入和盈利能力產生了重大影響，但於9月放寬容許堂食晚於下午6時後，收益數字錄得顯著上升。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299