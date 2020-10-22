達利奧：內地潛力被全世界低估　基金年內回報25%

達利奧指出，作為國際投資者，必須比較不同市場，以高新科技的發展為例，全球只有兩個國家成氣候，就是美國和中國，如果看好人工能慧，或者試圖發現企業家精神，中國和美國是最好選擇。

不過，他認為，美國被過度投資，而中國市場卻被低估，但這種情況在發生變化，因為內地市場愈來愈開放，人民幣加速國際化，流動性和資本結構也得到改善，自然會吸引更多資本。這個理論也適用於其他國家，因為新舊交替就是歷史規律。

達利奧表示，展望未來，美國債務會愈來愈多，負債和鈔票會降低美元的價值，會削弱美元作為儲備貨幣的地位，中國的貨幣和在世界經濟的地位會相對於美國增加。

他透過對過去500年儲備貨幣的升跌研究，所有世界領先的貨幣都有世界儲備貨幣和世界金融中心的地位，中國在世界GDP中的貢獻已經和美國不相上下，但是儲備貨幣中，美元仍佔大多數，也就是說，貨幣化將不得不進行，在名義利率和實際利率等於零或者低於零的情況下，中國市場更有吸引力。如果中國能堅持目前的開放性措施，人民幣作為儲備貨幣的地位將會提高。

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