保監局：上半年審批逾14萬份延付保費申請　涉近100億元

保險業監管局主席鄭慕智於今日(22日)出席今年「金融街論壇年會」，就新冠肺炎疫情對本港保險行業的影響、保險業監管局所面對的挑戰及本港保險行業未來發展的方向發表演說。

鄭慕智表示，目前全球超過3,500萬人感染新冠肺炎，引述國際貨幣基金組織數據指，疫情將引發上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，世界經濟大幅收縮4.9%，而他提到瑞士再保險公司估計，今年整體壽險保費將下降6%，非壽險保費則輕微調整0.1%。他續指，在嚴峻宏觀經濟環境下，本港保險業要面對巨大的壓力，壽險由內地訪客新造保單的保費，在今年第二季度按季大幅減少八成，為2009年環球金融危機以來最顯著的跌幅。

他表示，本地市場一直以傳統銷售為主流運作的模式，在政府頒布社交隔離規定下，保監局在今年年初推出臨時措施，讓市民不需要經會面購買多種保險產品，包括合資格延期年金保單、自願醫保產品及定期人壽保單等等。他續指，在疫情期間，保險業界推出延長交付保費的寬限期、額外保障、特快索償處理程序等，減低投保人的負擔，在今年的上半年，超過14萬份延長寬限期的申請得到審批，涉及的保費接近100億港元。

雖然經濟不景氣引致市民收入減少，或減低他們對理財產品的需求，但疫情提升他們對個人風險的關注和認知，以「自願醫保計劃」為例，在過去一年間已售出超過52萬張保單；有虛擬保險公司的季度新造保單數目比去年上升近五倍。

保監局利用「保險科技沙盒」，批准了8個先導計劃測試服務，有四間虛擬保險公司獲得授權。他續指，保監局努力爭取落實在大灣區設立售後服務中心，以及開發創新型跨境保險產品，期望在短期內會有突破。

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