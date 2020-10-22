江山控股出售4個太陽能項目　套現1億人幣

公司表示，一直積極考慮有助加強集團的核心業務及降低財務費用的創新商機。出售事項反映集團的長遠輕資產策略。董事認為，出售事項乃集團變現其於項目公司的投資的良機，以便更有效分配集團的資源、優化營運模式、提升太陽能發電廠設備效率，並加快轉型為輕資產模式的步伐。

此外，由於出售事項所得款項淨額將用於償還現有債務，出售事項將降低集團的資產負債比率。董事認為，出售事項及出售協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合公司及股東整體利益。

集團預期，將因出售事項變現虧損淨額不多於約4,000萬元人民幣。

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