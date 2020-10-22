東涌兩日連錄3宗「空姐劈價」！機師平價出租自住昇薈單位

航空業裁員，拖累東涌二手樓市，業主爭相劈價下，全區兩日連錄至少11宗買賣。美聯吳惠斌稱，當中至少3宗為國泰機艙受服務員賣樓個案。包括藍天海岸5座中層A室，實用面積771方呎，8月底叫價900萬港元放盤，減價後售865萬元，呎價約11,219元。同類型三房單位做價普遍達900萬元或以上，是次成交價低市價3%。同屋苑6座高層相連單位，叫價更由2,150萬元，減價至1,950萬元沽，減幅達9.3%。

他續稱，另一名港龍法籍資深機長，被裁員後決定暫時返回法國，出租一直自住昇薈1座低層單位，月租叫價2.9萬元，實用面積1,160方呎計，呎租約25元，較市值月租3.3萬元，低約12%。

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