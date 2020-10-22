北京推金融開放創新舉措　包括開展數碼貨幣實驗

據內媒報道，北京將推金融領域100項開放創新舉措。北京西城區區長孫碩在論壇上指出，依照北京建設國家服務業擴大開放綜合示範區、自由貿易試驗區的相關工作安排，北京將開放金融領域，包括放寬外資金融機構市場准入、開展數碼貨幣實驗。

孫碩指，今年1至8月，北京金融街金融業實現利潤2,924.3億元人民幣，按年雖下降3.4%，但降幅比第二季大幅收窄，佔整體北京金融業利潤的32.4%。金融街未來將會是內地金融改革開放落實的試驗區，因此金融街將走向更開放、更國際化。

相對倫敦金融城，管理全球4萬多億美元的龐大資產，創造英國3%國內生產總值，成就令人欽佩。孫碩提出三點兩地合作建議，一是健全交流機制，進一步完善兩地長效聯絡機制，定期組織對話和互訪；二是開展交流活動，支持企業發展，加強金融科技、綠色金融、資產管理等行業合作交流，支持互設分支機構，為企業發展提供良好投資環境和更多便利條件；三是推動北京金融街與倫敦金融城共同建設金融人才教育培訓平台，支持倫敦金融城各類金融教育機構在北京金融街發展業務。

在北京金融領域的百項開放創新舉措之中，亦包括便利金融機構開展跨境金融服務、便利跨境投融資、支持國際創業投資發展、給予外資金融人才個人所得稅優惠、發展國際財富管理和綠色金融、支持金融科技創新等。

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