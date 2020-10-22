中海油第3季收入挫28%　有信心達全年生產目標

另外，集團首3季資本支出按年升1.56%至540.31億，謝氏指出，在首季疫情最嚴重時，公司已按行業情況下調今年資本開支，全年開支亦有信心維持在750億元至850億元。

值得留意，第3季、首3季的天然氣佔總產量的比例均突破兩成，按年分別上升了1.4及1.94個百分比。他指，為配合政府的減排政策，公司未來將會加快提升天然氣產量佔比，目標是到2035年時，石油、天然氣產量各佔一半，同時加強發展海上風力發電，但強調這樣並不意味石油產量會下降。

他補充，在國內的渤中19-6氣田項目的評估已完成，將會進入試驗性生產，隨之會正式投入開發。他續指，冬季為天然氣傳統銷售旺季，天然氣價格將上漲，惟未會出現大幅度暴漲。

至於油價走勢方面，謝尉志坦言，油價受不同因素影響，目前難以判斷其走勢，疫情打擊同時石油行業的供應與需求，但預期若疫苗生產有進展，供需兩端皆能有所改善，冀明年的油價會在今年的基礎上回升。

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