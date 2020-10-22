全球經貿戰：不滿在中國生產再外銷 歐洲汽車爆工潮

外國傳媒報道，法國汽車大廠雷諾(Renault)在中國生產子品牌Dacia的新款電動迷你休旅車(SUV)Spring Electric，再賣回歐洲市場的做法，正引發多個雷諾工會憤慨和抗議。

報道指出，勞工團體抨擊雷諾汽車最近宣傳Dacia Spring是全歐洲最便宜的電動車，而這款小型跨界電動車是在中國湖北省工廠生產，再出口賣至歐洲。

法國民主工會聯盟發言人Frank Daoust表示，完全反對在中國製造Spring汽車，這種做法不符合政府對法國汽車工業和就業的支持。

事實上，這類不滿可能變得愈來愈普遍。汽車製造商正有類似一波在中國製造後、再出口回銷歐洲的計劃，尤其許多是電動汽車。例如，BMW的iX3最近開始在瀋陽生產，特斯拉的Model 3在上海工廠生產。德國戴姆勒集團旗下Smart汽車、瑞典車品牌富豪旗下Polestar電動車，以及另一瑞典Lynk & Co領克汽車，都是浙江吉利控股集團共同持有，這3款車所有車型都在中國生產後再外銷。

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