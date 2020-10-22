傳特朗普擬在G7峰會討論供應鏈重組 惟前提是他連任...

外國傳媒報道，有七大工業國(G7)外交消息人士透露，考慮到疫情下依賴中國的物資出現短缺，特朗普政府可能將把強化供應鏈議題納入G7峰會，以推動供應鏈重組，實現和日本等盟國建立醫療、能源等領域的供應鏈網絡，此考量還顧及到防止技術訊息流向中國。

不過，G7峰會最快也要在11月3日美國總統大選投票日後才舉行。一旦特朗普敗選，雖然他在明年1月才卸任，但峰會議題必然大為失色。

報道稱，有分析認為，美國希望和盟國重組供應鏈，意在將中國排除出其組建的供應鏈網路，但報道也指出，出於日本和歐洲對排除中國持謹慎態度，美國的提案在G7中不一定會獲得支持，加上美國白宮內部，認為G7峰會應關注短期目標的意見較強，因此強化供應鏈也可能不會納入G7議題。

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