新興市場風暴！土耳其意外維持利率不變 里拉瀉至新低
2020年10月22日 20:23
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（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，在土耳其央行出人意料地沒有上調關鍵利率後，貨幣里拉跌至紀錄低位，逼近每美元兌8里拉。
里拉一度下跌2.1%至每美元兌7.9797里拉的紀錄低位。由於市場預期土耳其央行將連續第2次上調一周期回購利率，里拉兌美元在會議結果公布前上漲約0.4%。
土耳其央行貨幣政策委員會在聲明中稱，一周回購利率維持在10.25厘不變，並將尾市流動性窗口利率和隔夜貸款利率之間的息差擴大至3厘。
Medley Global Advisors分析師Nigel Rendell稱，里拉「像落石一樣下跌」，反映了投資者的失望情緒，對市場而言，擴大利率走廊「不過是騙人的小把戲，如果央行還想贏得一點對抗通脹的信譽，這種把戲比沒用還糟糕。」
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