Airbnb獲蘋果公司舊將、設計之神助陣

短租平台Airbnb聘請蘋果公司(Apple Inc.)前首席設計師伊夫及其新公司LoveFrom，未來數年協助Airbnb建立內部設計團隊。Airbnb形容這次是「特別合作」，未有披露協議的財務細節。

伊夫曾領導團隊設計iPod和iPhone等，去年夏天離開Apple並開設獨立設計公司LoveFrom，客戶包括Apple。

Airbnb於8月份公布已秘密申請上市。早前有報道指，該公司冀透過上市集資30億美元，料是今年最大宗首次公開招股(IPO)之一。

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