新盤UPDATES：沙田九肚項目料有8至10%調升空間

新盤市場爆發大混戰，沙田區除了早前開售熱銷的大型新盤，現正進行次輪收票外，區內傳統豪宅地段亦有全新項目登場，而屯門青山公路亦再有大盤推售，兩盤料有機會下周同步開售對撼。

●名日·九肚山首推54伙 兩房最平呎價15599元

是次入門版兩房戶最低折實呎價由15,599元起，入場費762.8萬元。而三房最低折實呎價由15,904元起，屬2座3樓D室三房戶，面積767方呎，折實售價1,219.8萬元。

長實地產投資董事黃思聰稱，項目首批單位間隔兩房至四房，三、四房大單位可獲車位認購權，每個車位售價為250萬元，入伙後12個月率先可以每月5,500元租用車位。

他指出，該盤樓花期約29個月，是次亦提供最高樓價80%一按，年期最長3年，每月只供利息，定息為2%，不用壓力測試及入息證明，買家仍享21%折扣。

●名日·九肚山具折扣 陳永傑料首批可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，沙田名日·九肚山開價具疫情折扣，較同區一手折讓15%至20%，更較大圍站項目加推單位售價更低，料可吸引該盤客源。他相信，是次價錢可起動首批單位，可望一Q清枱。

美聯布少明指名日·九肚山可吸引投資者

美聯住宅部行政總裁布少明稱，沙田名日·九肚山首批平均呎價震撼吸引，較同區一手貨尾呎價折讓逾一成，料可吸引投資者，項目日後呎租可達40元。本月料至少約1500至1600宗一手成交。

●帝御·星濤首推123伙 入場費逾298萬元起

新界區兩大新盤同日開價加入搶客戰。由恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，剛公布首張價單推出123個位單位，實用面積208至996方呎，間隔開放式至四房。該公司營業(一)部總經理林達民形容，是次開價為「次疫情價」，折實最低呎價為13,075元，入場費298.84萬元。

林達民指出，首批單位折實平均呎價14,585元，較1期整體售出單位價格調升大約1%，仍有考慮疫情因素去定價，他認為，項目合理平均呎價應逾1.55萬元。對於多個樓盤正在推售，他回應，項目對面競爭程度低，市場較少同類供應。

項目今日(22日)下午5時起優先開放示範單位予恒地會參觀，明日開放予公眾。

資料顯示，項目1期帝御·金灣於今年7月推出首張價單123個單位，當時形容為抗疫價，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元。

●帝御·星濤示範單位首度曝光

發展商推盤攻勢轉趨密集。由恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤首度安排傳媒預覽設於尖沙咀的多個交樓標準示範單位，其中參照第1座16樓單位02打造的三房一套連儲物室大單位，實用面積817方呎，長方形大廳連接面積27方呎露台，主人套房亦設面積16方呎工作平台。廚房屬傳統「梗廚」設計，更備有工作間連洗手間。

至於示範單位中最細的一房戶，根據第2座16樓單位17搭建，實用面積324方呎，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台。單位特別採用「拉趟式間隔牆」，於客、飯廳與睡房之間作分隔之用，令住戶可因應不同情況需要，靈活運用及改動全屋空間。至於主人睡房則備有浴室，屬套房式間隔。

●滙璽III連沽兩伙大宅 套現逾1億元

豪宅新盤連錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，剛連環沽出兩伙大宅，套現逾1.04億元。其中第7座48樓A單位，實用面積1,513方呎，成交價5,219.85萬元，呎價34,500元。而同座47樓A室，面積相同，以5,189.59萬元售出，呎價34,300元。

●駿嶺薈洋房逾1.45億沽 呎價3.4萬創新高

沙田區一手樓市暢旺，豪宅洋房亦錄高價交易。據一手銷售資訊網資料，建滔集團（00148）位於區內九肚的駿嶺薈，剛售出洋房61號，實用面積4,294方呎，花園面積1,115方呎，成交價逾1.45億元，呎價3.4萬元創項目新高紀錄。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY延至下周一開售

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，原定本周五開售首輪25伙，發展商因應颱風關係，決定延至下周一（26日）才開售，首日發售單位由原先25伙增至35伙，下周二則會發售20伙。

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