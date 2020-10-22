樓價UPDATES：旺角奧柏‧御峯3年僅帳賺15萬元

經濟前景未明，部分業主為求套現，不惜貼近購入價出貨，旺角奧柏‧御峯一房單位賣615萬元，約3年帳面升值15萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角豪廷峰2座中層C室，實用面積569方呎，兩房間隔，附有裝修，叫價1,138萬元，由於價錢吸引，即有數組買家出價競爭，最終搶高30萬元以1,168萬元易手，實用呎價20,527元。

●灣仔永星苑高座高層C室，實用面積約226方呎，開放式間隔，望山景，近日以約503萬元沽出，實用呎價約22,257元，原業主於2000月5月以125萬元購入，持貨約20年轉手帳面獲利約378萬元，物業升值約3倍，該屋苑約有5個單位放售，最低叫價由588萬元起。

●上環荷李活華庭B座中層H室，實用面積756方呎，套三房間隔，望樓景，以1,420萬元易手，實用呎價18,783元，原業主於1999年12月以355萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利1,065萬元，單位升值3倍。

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九龍區

●旺角奧柏‧御峯2座高層C室，實用面積332方呎，一房及開放式廚房間隔，以615萬元成交，實用呎價18,524元，原業主於2017年9月以600萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利15萬元離場，單位期內升值約2.5%。

●將軍澳居屋富康花園5座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，上月放盤，未補價第二市場開價520萬元，放盤一個月，「象徵式」議價後減8萬元，獲區外綠表買家以512萬元承接，實用呎價10,579元。

●將軍澳藍塘傲8座中高層F室，實用面積406方呎，一房間隔，擁開放式廚房，議價後以705萬元易手，實用呎價17,365元，原業主於2017年4月以676萬元入市上址，持貨滿3年，屬SSD鬆綁貨，現轉手帳面獲利29萬元離場。

●將軍澳夾屋叠翠軒3座低層E室，三房間隔，實用面積約650方呎，以930萬元放盤約3個月後，獲外區客接洽，議價後減價85萬元，以已補價自由市場價約845萬元成交，實用呎價約13,000元，新買家為上車客，睇樓兩次後入市。

●牛池灣淘大花園S座中高層3室，實用面積約484方呎，兩房間隔，日前以788萬元沽出，實用呎價約16,281元，原業主於2016年6月以約565萬元購入，持貨約4年帳面獲利約223萬元，物業升值逾39%，上述單位為淘大花園3B期罕有優質放盤，是次創下全年新高價成交。

●土瓜灣翔龍灣10月暫錄約11宗買賣，屬今年新高，其中2座中層H室，實用面積360方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價688萬元，放盤約一個月，以648萬元成交，實用呎價18000元，略高於市價，新買家見市場上盤源短缺，不介意單位銀行估價不足，以略高於市價價錢入市。

●長沙灣泓景臺10月暫錄約8宗，其中6座高層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，最終以835萬元易手，實用呎價17,579元，原業主於2009年以280萬元買入，持貨11年，帳面獲利555萬元。

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新界區

●馬鞍山翠擁華庭2座低層C室，實用面積816方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以910萬元易手，實用呎價11,152元，原業主於2011年以520萬元購入，持貨9年帳面獲利約390萬元離場。

●馬鞍山銀湖・天峰2座低層H室，兩房連儲物室設計，實用面積約604方呎，新買家為外區客，睇樓2次後決定入市，買賣雙方議價後終以888萬元成交，實用呎價約14,702元，原業主於2009年6月以約334.5萬元購入，沽出帳面獲利約553.5萬元，期間物業升值逾1.6倍。

●粉嶺名都6座低層F室，實用面積395方呎，兩房間隔，原先開價約530萬元，原業主睇淡後市希望沽貨，放盤3星期內連減三口價，累減約47萬元，以483萬元獲承接，實用呎價12,228元，新買家為區內上車客，見單位減價幅度較大，即入市自用。

●荃灣昇柏山中層LE室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景，今年10月初開始放盤，原業主開價678萬元，經議價後減價26萬元或約3.8%，終以652萬元沽出，實用呎價約12,710元，原業主於2013年10月以約466萬元購入，持貨7年，現轉手帳面獲利約186萬元，物業升值約40%，新買家為區內上車客。

●東涌東環1B座低層7室，實用面積約452方呎，兩房間隔，獲外區首置客承接，原業主開價約650萬元放售僅兩日，雙方議價後終減價約25萬元，以625萬元成交，實用呎價約13,827元。

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