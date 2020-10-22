安東油田服務上季新增訂單減少7.5%

集團指出，第3季中國境內維持高效的疫情防控，雖然季度內在新疆等地出現局部小範圍反彈，但得到了快速、有效控制。中國經濟基本擺脫疫情影響，呈快速復甦趨勢。在海外，集團主要業務市場伊拉克在疫情逐步受控的情況下已逐步恢復商務航班，重要商務活動重啟，項目招投標開始趨於活躍，但全球範圍內的疫情防控形勢仍不容樂觀，全球經濟增長及原油價格在此形勢下仍然受壓。

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