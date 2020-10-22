8月份私宅動工量按月大跌近七成

未來私人住宅供應量減少，住宅動工量持續低企。屋宇署最新公布資料顯示，8月份只有3個私宅項目動工，涉及單位193伙，較7月份的600伙，大幅減少約67.8%。而今年首8個月，亦合共只有6,215伙，按年同期少約4%，創6年同期新低。

利嘉閣地產指出，8月份動工項目中，以九龍城賈炳達道142至154號規模最大，單位共有190伙。至於今年首8個月動工私宅量中，以新界區最多，共有9個項目涉及2,779伙，佔整體約44.7%。其次是港島區，有13個項目，涉及1,918伙，比例約30.9%。而九龍區則有10個項目，單位共1,518伙，佔約24.4%。

此外，屋宇署期間亦批出21份建築圖則，當中佔10項為住宅及商住發展，3項為商業發展，而工廠及工業發展則佔兩項。

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