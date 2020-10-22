新股專輯：融創服務擬在港集資10億美元

截止今年5月底，融創服務的合約總建築面積達2.26億平方米，於中國管理635處物業，包括405處住宅物業及230處非住宅物業，在管總建築面積達1.億平方米，而在管建築面積中有86.2%位於中國的一線及二線城市。

今年首季利潤達6,730.6萬元人民幣(下同)，按年大幅飆升3.94倍；收入按年增長34.13%至7.18億元，其中75.3%來自住宅物業，商業物業及城市公共或其他佔比分別為22.9%及1.8%。

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