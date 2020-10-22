【疫下遇嚴冬】恒指兇險 惟這批受惠股率先炒上...
2020年10月22日 21:22
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「拉尼娜」現象勢令今個冬天變得寒冷，但卻造就投資契機，個別寒冬概念股包括燃氣、羽絨及服裝股近期已率先被炒起。分析認為，兼具內需概念的優質股可持有至今年底，惟大市末季仍有步入「嚴冬」的兇險，短線恒指甚或先下試至23,100點水平。
外媒引述中國國家氣候中心預計，今年中國冬季將形成弱到中等強度的拉尼娜現象，意味今年冬天比以往寒冷。2008年中國受拉尼娜現象影響，出現了四次低溫、雨雪、冰凍天氣襲擊，近2/3省份受到影響。
寒冬以外，冬季來臨或促成再一波疫情以及更嚴厲的社交限制措施。投行瑞銀憂慮封鎖措施將是今季全球市場的最大風險，而不是美國總統大選或財政刺激措施無法達成。即使封鎖措施僅持續數周，也足以對全球經濟帶來毀滅性打擊，並使末季全球經濟增長率變負。
大市或持續遇「冷鋒」，但今年的冷冬預期卻令「聰明錢」預先炒熱相關受惠股，服裝股包括李寧(02331)和申洲國際(02313)今周曾創上市新高；安踏體育(02020)月內升逾12%；燃氣股新奧能源(02688)周內更漲逾12%。主力生產羽絨服的波司登(03398)直接受惠寒冬效應，月內股價更爆升逾43%。
交銀國際證券消費行業研究主管呂浩江引述安踏管理層指，羽絨服和保暖服裝的銷售佔第四季度銷售額的50%。處紡織業上游的申洲第四季度產能利用率也高企，近期積極增聘人手應對冬季衣物的需求。
中薇證券研究部董事黃偉豪指，寒冬概念股首選火鍋和羽絨股，兩板塊同時受惠中國有效控制疫情，帶動消費強勁復甦，加上這類內需股少受中美關係影響，可持有至今年底。惟燃氣股更受燃氣供應是否短缺影響，暫時內地天然氣供應尚算穩定，氣價難大升，燃氣股亦缺乏爆升催化劑。惟近日火鍋股表現一般，其中海底撈(06862)周內累跌3.47%，跑輸港股。
而恒生指數連升5個交易日，周四收市升31點或0.13%，收報24,786點。國企指數收報10,085點，升7點；恒生科技指數收報7,620點，升2點。港股總成交1,077億元，沽空金額133億元，沽空比率12.34%。港股通淨買入21.35億元。
安山資本資產管理部董事黃志陽籲投資者提防恒指一旦失守24,200點，或回試早前低位23,100點。
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