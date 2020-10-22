【疫下遇嚴冬】恒指兇險　惟這批受惠股率先炒上...

「拉尼娜」現象勢令今個冬天變得寒冷，但卻造就投資契機，個別寒冬概念股包括燃氣、羽絨及服裝股近期已率先被炒起。分析認為，兼具內需概念的優質股可持有至今年底，惟大市末季仍有步入「嚴冬」的兇險，短線恒指甚或先下試至23,100點水平。

外媒引述中國國家氣候中心預計，今年中國冬季將形成弱到中等強度的拉尼娜現象，意味今年冬天比以往寒冷。2008年中國受拉尼娜現象影響，出現了四次低溫、雨雪、冰凍天氣襲擊，近2/3省份受到影響。

寒冬以外，冬季來臨或促成再一波疫情以及更嚴厲的社交限制措施。投行瑞銀憂慮封鎖措施將是今季全球市場的最大風險，而不是美國總統大選或財政刺激措施無法達成。即使封鎖措施僅持續數周，也足以對全球經濟帶來毀滅性打擊，並使末季全球經濟增長率變負。

交銀國際證券消費行業研究主管呂浩江引述安踏管理層指，羽絨服和保暖服裝的銷售佔第四季度銷售額的50%。處紡織業上游的申洲第四季度產能利用率也高企，近期積極增聘人手應對冬季衣物的需求。

而恒生指數連升5個交易日，周四收市升31點或0.13%，收報24,786點。國企指數收報10,085點，升7點；恒生科技指數收報7,620點，升2點。港股總成交1,077億元，沽空金額133億元，沽空比率12.34%。港股通淨買入21.35億元。

安山資本資產管理部董事黃志陽籲投資者提防恒指一旦失守24,200點，或回試早前低位23,100點。

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