道指高開83點　可口可樂漲逾2%

最新公司業績理想，美股周四(22日)早段向上。道指高開83點，報28,277點；以科技股為主的納指升51點，至11,548點。

準確預測上月美股調整的摩根士丹利首席美股策略員威爾遜認為，倘美國大選恐慌拖冧美股，屆時將是入市好時機，而且認為發生機會很大，因為投資者對大選結果可能出現爭議的風險愈益掉以輕心。他相信，在大選結果揭盅前，市場會採取防守策略，當宣布大選結果的一刻，股市或已跌完。

威爾遜又稱，即使尚未知道大選結果，如果標指跌至3,100點水平，他將會增加持倉，原因是無論誰當選總統，將會增加刺激措施，帶動資產價格向上。他並認為，市場對民主黨候選人拜登入主白宮後，調高企業稅過度憂慮，理由是任何加稅行動不會在2022年前執行，當局會優先推出財政刺激措施。

業績方面，可口可樂第3季純利倒退近33%至17.4億美元，經調整後每股賺55美仙，勝市場預期46美仙，期內收入減少9%至86.5億美元，亦好過預期，但行政總裁James Quincey稱，公司未來仍有很多挑戰。可口可樂股價早段升1.86%至50.92美元。

美國航空上季則按年轉盈為虧，勁蝕24億美元，經調整後每股虧損5.54美元，少過預期5.86美元，收入大跌73.4%至31.7億美元，高過預期的28.1億美元，同時公司擬售股集資10億美元。美國航空股價早段跌0.51%至12.68美元。

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