復星旅遊文化首9個月營業額按年減少49%
2020年10月22日 21:44
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復星旅遊文化(01992)公布，截至2020年9月30日止的9個月，集團的度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閑服務及解決方案的營業額較去年同期約117.32億元人民幣(下同)，下降約49%，至59.82億元。
截至2020年9月30日止3個月，度假村運營業務的營業額達11.42億元，已恢復到去年同期的32.5%。三亞亞特蘭蒂斯於第三季度接待的遊客訪問人次達約180萬，與去年同期相比增長約13.3%。
不過，海外各主要國家近期單日確診病例不斷增加，集團全球各地業務恢復的時間表變得不確定。公司預計疫情將持續對集團截至2020年12月31日止12個月的營業額產生重大負面影響，集團預期將在2020年下半年錄得虧損。
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