復星旅遊文化首9個月營業額按年減少49%

截至2020年9月30日止3個月，度假村運營業務的營業額達11.42億元，已恢復到去年同期的32.5%。三亞亞特蘭蒂斯於第三季度接待的遊客訪問人次達約180萬，與去年同期相比增長約13.3%。

不過，海外各主要國家近期單日確診病例不斷增加，集團全球各地業務恢復的時間表變得不確定。公司預計疫情將持續對集團截至2020年12月31日止12個月的營業額產生重大負面影響，集團預期將在2020年下半年錄得虧損。

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