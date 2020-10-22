都市麗人訂單增三成　經營逐漸改善

雖然於上半年受到疫情和零售行業疲弱的負面影響，但集團的加盟商已經逐漸恢復信心發展市場。第3季新開設加盟店數量約130家，並預期在年底前會開設約150家。集團在第3季於重點城市的重要商圈開設和翻新了共32間第7代新形象自營店及5間以「家庭生活理念」為主題的購物中心門店。多家在今年新開的門店均達到銷售目標。

集團第3季網上銷售走勢強勁，增長約35%。通過跟各個主要平台，包括阿里巴巴(例如犀牛智造)、京東及唯品會的緊密合作，預期下半年集團的網上銷售會繼續有良好的增長。在8月份及9月份，合共進行了3場直播，推動新產品銷售，總共創造了約3,500萬元人民幣的銷售；在第4季開始，集團會跟中國有贊有限公司聯手，一起推動加盟商的騰訊小程式業務。這將加強加盟商與集團會員的互動，為加盟商帶來更多銷售機會。

新產品方面，2020年秋冬季度的產品獲得市場正面評價，產品售罄率在第3季較2019年秋冬季度的產品提高5個百分點。另外，同店銷售在上半年可比下跌約30%，第3季逐步改善，而9月中旬開始同店可比轉正，10月上旬更是出現高單位數同店可比增長，預期改善的勢頭在第4季可以持續。

集團中高檔品牌歐迪芬的產品在第3季銷售按年增長約 11%，而10月上旬歐迪芬品牌的產品之銷售同比的增長更改善至約25%。

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