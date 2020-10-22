特朗普有後勁？拜登獲勝機率降至87.4%

外國傳媒報道，根據民調分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型，拜登在選舉人團投票中獲勝的機率從10月21日的87.8%下降到87.4%，預計他將贏得538選舉人票中的334票。

該模型估計特朗普的獲勝機率為12.1%，高於10月21日的11.8%。根據該模型10月22日的運行結果，在全民投票中，特朗普有4%機率獲勝，拜登為96%。

特朗普全國民調平均支持率在10月22日達到42.2%，與10月21日持平，拜登平均支持率從10月21日的52.1%升至10月22日的52.2%。

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