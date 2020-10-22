包括耶倫丈夫！690位經濟學家聯名反對特朗普連任

外國傳媒報道，美國690位經濟學家，包括7位諾貝爾經濟學獎得主，發表公開信強烈反對美國總統特朗普連任！公開信指出，特朗普在位短短一任，已把美國搞得面目全非，卻不必面對任何後果。

簽署這封公開信的經濟學家包括包括剛摘下2020年諾貝爾經濟學獎桂冠的Paul Milgrom、2016年得主Oliver Hart、2012年得主Alvin Roth，以及2001年得主Akeorge Akerlof，其是聯儲局前主席耶倫的丈夫。

這些經濟學家在公開信上說：「我們強烈建議選民做別人無法代你們做的事：用選票把特朗普趕下台，藉此重申民主權。」

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