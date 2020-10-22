Reebok業績不佳傳Adidas將出售　安踏為潛在買家

據報道，稱運動用品大廠Adidas正考慮出售旗下品牌Reebok，潛在買家包括中國的安踏體育，和美國的威富公司(VF Corporation)。

報道指出，Adidas自2018年以來，已將Reebok的帳面價值減記將近一半，至8.42億歐元，但Adidas尚未確定Reebok可能的售價。另據報導，Reebok因美國市場低迷，其今年第二季的銷售額大減44%至2.28億歐元。

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