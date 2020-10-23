東方日報B1：銅獅解封　滙控守31元關

屹立滙豐總行門前的銅獅向來為該行的「鎮店之寶」。左為滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝。

屹立滙豐總行門前的一對銅獅「史提芬」和「施迪」向來為該行的標誌，這對「鎮店之寶」於今年元旦日遭淋紅漆及被火燒後，一直被木板圍封以進行復修，其周四終獲「解封」。滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，銅獅已成為香港歷史的一部分，大眾期待再次見到兩獅，決定進行首階段清潔後，率先讓其重見天日，相信復修計劃完成後，可重現昔日的風采。

滙控及香港前景一向被形容為「命運共同體」，惟一場中美之爭，令滙控中陷入「左右做人難」窘局，更恐被國家商務部列入《不可靠實體清單》，今年9月23日股價一度低見27.5元，插穿金融海嘯時期的28元「世紀供股價」，單是今年以來股價重挫近五成，一代股王風光不再，令港人心碎。

有滙控股東表示，自銅獅子遭破壞後，「都無咩好消息」，加上今年受新冠肺炎疫情夾擊，希望一切壞消息能隨銅獅子重見天日而離去，最希望滙控能盡快恢復派息。

對於滙控主席杜嘉祺近日指，有意在內地市場進一步拓展，中國駐英國大使劉曉明旋即在社交媒體Twitter上「示好」，表示中國持續改革開放、不斷改善營商環境，點名將為包括滙控在內的全球企業提供更多機遇。中方對滙控的態度明顯軟化，滙控業務氛圍似出現回暖契機。

城市大學經濟及金融系客座教授羅家聰認為，滙控最終不太可能被中國列入《不可靠實體清單》，相信在中國的制裁困局中仍有出路。惟他認為，即使滙控股價反彈上升，恐怕亦難重回昔日高位，最多升到40至50元。他對本港銀行業前景持續悲觀，尤其滙控表現仍未見起色，銅獅雖能夠見光，惟其業務似乎未能跟隨銅獅撥雲見日，對於集團下周二公布的第三季業績報告，直言不見得有任何亮點。

市民寄望滙控股價重拾光輝之日，便是香港經濟快速增長之時。不過，星展銀行(香港)經濟師謝家曦認為，香港一日未能重開關口、重新推動旅遊業，經濟狀況實難以改善，尤其旅遊購物佔整體零售額約三至四成，加上消費意欲仍然低迷，預期今年香港經濟錄倒退7%，倘若明年首季能開關，明年全年有望增長4%。

不過，滙控再化身為「劊子手」裁員，外電引述消息指，滙控重組英國的工商金融業務，或會導致削減300個職位。報道引述滙控發言人表示，與集團2月公布的策略一致，會續就轉型而進行重組及檢討崗位。

滙控美國預託證券(ADR)周四早段報30.88元，較香港收市價下跌0.37元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299