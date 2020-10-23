歐股收市個別發展　滙控倫敦股價升1.5%

歐洲股市周四(22日)個別發展，英國富時100指數收報5,785點，升9點或0.16%；德國DAX指數收報12,543點，跌14點或0.12%；法國CAC指數收報4,851點，跌2點或0.05%。

英國航空公司的母公司IAG股價全日升4.28%，此前該公司宣布第三季度虧損13億歐元。

外電引述知情人士透露，滙豐控股已開始重組其在英國的商業銀行業務，擬裁減約300個職位。滙豐控股英國股價收市升1.5%。

瑞典通訊設備大廠愛立信(Ericsson)表示，截至9月底止的5G商用訂單已達到112宗。由於歐洲電訊業者設備採購接連排除中國華為，讓愛立信的訂單量較6月底時增加13宗。愛立信股價升0.93%。

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