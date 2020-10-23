高盛就1MDB案向美提和解　將支付逾29億美元罰款

針對馬來西亞主權財富基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)的海外貪污調查案，高盛旗下子公司高盛馬來西亞(Goldman Sachs Malaysia)周四(22日)認罪和解，同意支付超過29億美元罰款。

高盛馬來西亞在位於紐約的聯邦法院中表示，將對違反「海外反貪行為法」(FCPA)認罪。作為認罪的一部分，該公司承認「明知且故意」串謀，違反美國的反賄賂法律。

高盛在2012年和2013年期間的3筆債券承銷業務中，為馬來西亞政府籌資65億美元；周四的和解方案解決了美國當局對這家銀行所扮演角色的調查。馬來西亞政府聲稱，1MDB募資過程中有大筆資金遭挪用。

根據和解條件，高盛將遭罰款23億美元，並吐回約6億美元的不當所得。美國司法部表示，此一和解創下歷來違反「海外反貪行為法」所施加的最大罰款金額。

馬來西亞政府7月間已表示，針對高盛涉及1MDB的調查部分，已與高盛達成一項39億美元的和解協議。

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