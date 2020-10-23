美股收市：道指升152點　美航漲逾3%

投資者觀望美國財政刺激方案談判前景，美股3大指數周四(22日)上漲。道指收報28,363點，升152點或0.54%；標指收報3,453點，升17點或0.52%；納指收報11,506點，升21點或0.19%。

美國眾議院議長佩洛西周四暗示對於達成刺激方案的協議仍感樂觀。佩洛西稱，已經接近達成協議，重申兩黨均都希望達成協議，但坦言在某些關鍵問題上仍存在分歧，可能需要一段時間才能進行表決。

MRB Partners策略師Prajakta Bhide認為，目前疫情尚未有完結的迹象，因此相信經濟需要持續數月的額外財政支持。他認為，在明年年初之前通過大規模的額外財政刺激措施，同時通過及時批准的醫療解決方案，將有助更好地控制明年疫情大流行，對於確保明年經濟持續增長至關重要。

另外，市場焦點同樣落在將舉行的總統候選人辯論，另外，情報官員稱伊朗和俄羅斯企圖干預大選。德銀分析師Jim Reid表示，關於外國干預美國總統大選的最新消息「只會增加對於大選結果具有爭議的擔憂」。

數據方面，美國就業市場持續改善。美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數減少5.5萬人，至78.7萬，少過預期87萬人；截至上周止，持續申領救濟人數大減102.4萬人，至837.3萬人，亦低過預期962.5萬人。

準確預測上月美股調整的摩根士丹利首席美股策略員威爾遜認為，倘美國大選恐慌拖冧美股，屆時將是入市好時機，而且認為發生機會很大，因為投資者對大選結果可能出現爭議的風險愈益掉以輕心。他相信，在大選結果揭盅前，市場會採取防守策略，當宣布大選結果的一刻，股市或已跌完。

威爾遜又稱，即使尚未知道大選結果，如果標指跌至3,100點水平，他將會增加持倉，原因是無論誰當選總統，將會增加刺激措施，帶動資產價格向上。他並認為，市場對民主黨候選人拜登入主白宮後，調高企業稅過度憂慮，理由是任何加稅行動不會在2022年前執行，當局會優先推出財政刺激措施。

業績方面，可口可樂第3季純利倒退近33%至17.4億美元，經調整後每股賺55美仙，勝市場預期46美仙，期內收入減少9%至86.5億美元，亦好過預期，但行政總裁James Quincey稱，公司未來仍有很多挑戰。可口可樂股價收報50.68美元，升1.38%。

美國航空上季則按年轉盈為虧，勁蝕24億美元，經調整後每股虧損5.54美元，少過預期5.86美元，收入大跌73.4%至31.7億美元，高過預期的28.1億美元，同時公司擬售股集資10億美元。美國航空全日上漲逾3%，收報13.15美元。

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