英特爾上季收入及純利雙雙下跌　股價盤後急挫9%

晶片生產商英特爾(Intel)公布，於第三季，收入按年跌4.63%至183億美元，市場預期為182.4億美元；淨利潤按年跌逾28%至43億美元，經調整後每股盈利1.11美元，符合市場預期。

期內，以個人電腦為中心的收入增長約1%至98億美元，好過市場預期的90.9億美元，但以數據為中心的銷售額下跌7%至59億美元，低於市場預期的62.1億美元。投資者憂慮公司增長動力放緩，拖累其股價在盤後交易時段急跌9.4%，報48.82美元。

該公司稍為上調全年收入和經調整每股盈利預測，分別至753億美元和4.9美元。

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