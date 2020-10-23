致富：揀延期年金參考4大因素

除了上期提及的自願醫保保費可獲稅務優惠外，合資格延期年金保費同樣可作稅務扣減。若納稅人用盡6萬港元的扣稅額，以現時薪俸稅最高稅率17%計，每年可節省10,200元稅款。

致富財富管理部總經理張德明表示，不少港人都有儲蓄的習慣，作不同的投資，正所謂積穀防饑，待日後退休時有足夠儲備和現金流應付日常的生活開支。除買樓收租、買股票和債券收息以外，亦可選擇購買年金。

現時可享稅務優惠的合資格延期年金計劃設有累積期，投保人分段投入資金，在擬定的年期後開始領取年金收入，變相退休後便可「食長糧」。

張氏建議，揀選延期年金前可考慮以下4個因素：首先，選擇合適的保險公司。因年金屬較長年期的計劃，大家可按保險公司的品牌價值、財政實力、個人喜好等因素作出選擇。如果個人在某一間保險公司已有多份保單，可選擇另一間保險公司以分散風險。

其次，保單貨幣是另一考慮。現時延期年金提供的保單貨幣單位選擇，包括港元、人民幣、美元，投保人可視乎個人需要和喜好作出選擇。例如看好人民幣長遠會升值，可揀選人民幣計價保單。又例如過去已儲了一批美元，可選擇美元計價保單。

再者，須留意年金總回報分為保證回報和預期回報兩部分。不少人揀選年金計劃只着重保證回報的部分，因可掌握未來的預算；但亦有人會選擇保險公司所提供的預期回報作首選考慮，期望取得較佳的回報，客戶可按個人的投資取向去選取合適的年金計劃。

最後，大部分年金計劃的入息期選擇可以由5年至20年不等，大家可按自己需要揀選最切合個人所需的方案。

致富作為保險經紀的角色，代理逾20間保險公司的計劃，定能為客戶提供更多的選擇和資訊作參考，提供切合個人需要的保險方案。