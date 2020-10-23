瑞信：疫情拖累美國財富　中國家庭則更加富裕

外媒報道，瑞信周四(22日)發表2020年全球財富報告稱，受惠於各國政府和央行在新冠肺炎疫情期間採取寬鬆和刺激性政策，帶動全球財富從今年第一季度的低迷狀態反彈，相比2019年底的399.2萬億美元，至今年6月底增加了1萬億美元。

該報告作者之一、經濟學家Anthony Shorrocks表示：「鑒於疫情對全球經濟造成的損害，值得留意的是家庭財富似乎沒有受到太大影響。」隨着經濟復甦，信預計明年全球財富創造將進一步反彈。

不過，報告指北美是「主要異常地區」，由於美國疫情嚴重，令該地區經濟持續疲弱，預計該地區今年的成人平均財富將下降5%，並在2021年保持在該水平附近。

另一方面，上半年只有中國和印度的家庭財富有所增長，分別增長了4.4%和1.6%；至於拉丁美洲遭受的損失最大，暴跌了13%，原因是貨幣貶值加劇了國內生產總值(GDP)的損失。

報告發現，每位成人的財富從今年初的77,309美元，降至平均76,984美元。當中，瑞士、荷蘭、台北和香港出現增長；而挪威和英國的跌幅最大。

百萬富翁人數在去年急增至5,190萬之後保持穩定，而擁有超過5,000萬美元淨資產的超高淨值人士數量僅減少了120人，至175,570人，全球最富有1%群體中最多的人在美國，該國還佔據世界上百萬富翁人數的39%。

報告總結說，世界上財富最高的1%人口，每人資產均超過100萬美元，佔據了全球財富的43%。與此同時，約有28億成人的身家不到1萬美元，而這些人僅擁有全球財富的1.4%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299