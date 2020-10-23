【名家筆陣】黃紹基：「旅遊氣泡」鋪路重振經濟

新加坡及香港率先建立「旅遊氣泡」，姑勿論能夠帶來多少實際經濟效益，畢竟是重啟國際人員流動的第一步，只要後續安排合乎效益和防疫措施到位，若取得成績，地區「旅遊氣泡」就能擴大，為封城鎖國打開門縫，將經濟鏈齒輪重新推動。

初步協議達成以來，大部分反應都不太樂觀，一方面是新冠肺炎檢測成本仍高，其次是新加坡向來不是香港旅遊零售消費的主要客源，於2018年時是第八大客源，反而香港人較喜歡到星洲度假。

對旅遊和零售業來說，最希望香港和內地恢復正常通關，因內地是香港最大的客源，佔七成以上，而2018年的逾3,500萬不過夜旅客人次，更有九成來自內地。

星港先推「旅遊氣泡」，相信與兩地面積均有局限、經濟較依賴旅遊業有關。若不幸疫情再現，擴散範圍有限；若成功，就能各自向腹地———內地和東南亞推行。

本港行政長官押後發表施政報告，說是等待中央的重要援港政策，不禁讓人有所期待。儘管內地現時較難再送上類似沙士後，開放個人遊這類大量人口流動的政策，但允許香港和內地盡快落實執行健康碼、互認兩地新冠肺炎測試、免除14天隔離，然後逐步開放人員互流，商務會議旅客先行，繼而旅行團，最後恢復個人遊，循序漸進開放，對香港經濟恢復有益。

要迎接逐步重開的國內外旅遊，業界一定要做好防疫措施、重整業務和提高質素，讓遊客對疫後重開的香港有更好印象，否則會錯失扭轉零售業頹勢的機會。

事實上，商會在上月向會員進行了一項疫情經營狀況問卷調查，回覆的會員中，他們的生意額百分百受到影響。當中，超過六成所受影響程度介乎五至八成，更有個別的門市因此暫停營業，連鎖店也需要將5至50%的經營點暫停。

基本上所有回覆的會員都獲得不同的支援，會員一致認為，業主減租對企業得以繼續經營是最有用的；77%認為政府的保就業有用，69%認為直接津貼有用，近半認為政府延遲交稅對企業也有幫助。

此外，所有回覆都稱，要繼續經營，就需要持續支援，政府的直接津貼及延長保就業最能夠幫助。由於政府已表示不再提供現金津貼，近七成回覆希望政府提供稅務寬減。

稅務寬減方面，九成回覆希望政府退稅，77%希望可以將部分經營開支作為稅務抵扣，近七成期待降低利得稅，逾六成盼暫停繳交預繳稅三年。如果沒有新的支援措施，八成半回覆表示會收縮經營規模，超過九成都需要裁員或減薪了！

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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