【專家樓評】黃詠欣：按樓解財困　點做最着數？

最近，有位客戶遇到了財務困難。他有一個村屋單位，現時尚欠260萬元按揭貸款，每月供樓約11,200元；私人貸款尚欠50萬元，利息7厘，分五年攤還，月供約10,000元；卡數尚欠60多萬元，每月還約18,600元，即每月還款近4萬元，而他月入約4萬元，換言之每月還債後，連基本生活都成問題。

客戶原以為自己債務纏身，銀行一定不會受理，只有財務公司才會接受他的申請，故他自行到財務公司申請，一心打算以利率7至8厘借款，作一筆過清數，可是財務公司為單位估價後，樓價為550萬元，而該財務公司只願意做六成按揭，即貸款額約330萬元，但現時客戶的總債務達370萬元，故此未能清還所有債務，再加上他後來發現原來該村屋有路權問題，故此部分較低息的財務公司亦拒批，客戶無計可施，因此向我們求助。

據經驗所得，我們認為有個別銀行會接受客戶的申請，但因客戶入息不夠做高成數按揭，因此我們嘗試為客戶爭取較高的估價，最終物業估值為630萬元。至於他所提及的路權問題，經深入了解後，其實他的村屋不是沒有路權，只是道路較窄，故此連路權問題的阻礙也解決了。

最後銀行順利批出按揭，貸款額為378萬元，利息為3.325厘，月供約16,600元，較之前每月供款大減58.5%，終於一次過解決了他的財務困難。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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