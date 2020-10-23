鐵貨K＆S第三季產量按年增長7.7%

儘管傾盆大雨導致生產中斷，但該公司指K&S仍取得理想的經營業績。於2020年8月及9月，地區降雨量高於正常水平一倍以上。天氣反常加劇，以致當地政府宣布進入緊急狀態。臨近9月底，暴雨消退使K&S恢復正常營運。礦場現以約90%的生產率運作。

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