鐵貨K＆S第三季產量按年增長7.7%
2020年10月23日 07:33
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鐵貨(01029)公布，於截至2020年9月30日止第三季，該公司全資擁有的K&S礦場產量較去年同期增長7.7%，生產665,514噸含鐵量65%鐵精礦；產量至今較2019年第三季高出12.1%。銷量方面，第三季已售出651,803噸鐵精礦，較去年同期升8.3%。
儘管傾盆大雨導致生產中斷，但該公司指K&S仍取得理想的經營業績。於2020年8月及9月，地區降雨量高於正常水平一倍以上。天氣反常加劇，以致當地政府宣布進入緊急狀態。臨近9月底，暴雨消退使K&S恢復正常營運。礦場現以約90%的生產率運作。
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