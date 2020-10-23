【市前重點睇】道指升152點　金價續企1900美元關

美匯指數跌至92.918；港匯報7.7501；離岸人民幣(CNH)回軟至6.6704；美元兌日圓反覆見104.92；歐元企1.1815；英鎊報1.3077。金價漲至1,907.52美元。布油升至42.44美元；紐油失守41美元關。道指期貨靠穩。

●港元持續強勢，於紐約交易時段，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出29.6億港元，全日累計沽出149.73億港元，令銀行體系結餘在10月27日增至3,878.28億港元。

●晶片生產商英特爾(Intel)公布，第三季收入按年跌4.63%至183億美元；淨利潤按年跌逾28%至43億美元。公司股價在盤後交易時段急跌9.4%，報48.82美元。

●針對馬來西亞主權財富基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)的海外貪污調查案，高盛旗下子公司高盛馬來西亞周四(22日)認罪和解，同意支付超過29億美元罰款。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,763點，跌22點。

●即月恒生指數夜期收報24,835點，跌28點，高水49點，成交17,966張。

●美國10年期國債孳息率升3.36點子，報0.8562厘。

●【就業改善】美上周新申領失業救濟減5.5萬人，勝預期。

●新興市場風暴！土耳其意外維持利率不變，里拉瀉至新低。

●中海油第三季收入挫28%，有信心達全年生產目標。

●港鐵9月乘客量1億人次，按年跌20%。

●東涌兩日連錄3宗「空姐劈價」！機師平價出租自住昇薈單位。

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