【股民熱話】特朗普贏硬？搵定股市逃生門抑或逢低加注？

距離11月3日美國總統大選尚餘12日，特朗普和拜登的支持率差距收窄，到底誰能當上白宮主人，成為股民茶餘飯後的熱門話題。有口痕友話，基本上特朗普當選係毫無懸念，點解？

特朗普在任期間，美股不斷做好，且如今不少美國人都參與股市，散戶參與度極高，呢啲選民擔心，選拜登的話，加稅將令股市崩盤，寧願多撐特朗普幾年，此其一。

特朗普的反華旗幟鮮明，不少美國人都真正意識到中國崛起威脅，亦深怕拜登當選，被視為與中國有利益連繫的政治人主政下，美國的反華力度會減弱，意識形態上，難以接受這個可能出現的後果，此其二。

最後，特朗普在大選前，叫停兩黨商議刺激經濟方案，一來唔想變相幫咗拜登，二來都要盤算勝選後有咩計可以頂個股市上去同盡快谷起經濟，所以索性等大選有結果，先至搞呢壇大製作。唔少美國人相信，特朗普一連任，以其「橫蠻」作風，定會無所不用其極谷經濟，美元亦有望暫脫弱勢。至於民主黨候選人的拜登，雖然主張的刺激經濟方案規模更大，但除非其得到國會控制權，否則要大規模振興措施，絕非坦途。

事實上，美國經濟處深度衰退，若然樣樣依傳統按章行事，只可拖延時間，難以解決結構問題，反而特朗普經常不依章法，我行我素，頻頻簽署行政命令推政策，一派「無人可以阻我」的強勢，以其商人目光和手法狠辣，或者可以為鞏固美元霸權和振興美國經濟殺出一條血路。

聽到口痕友以上分析，大家認為合理嗎？若然特朗普真係贏硬，照計股市要逢低吸納；但眾所周知，中國唔想特朗普連任，在這12天裏，會唔會出招拖垮特朗普選情，仍要拭目以待。筆者心底裏，還是傾向押注特朗普連任，但亦深信政治事，半日都嫌長，未到最後一刻，難估會再有甚麼「驚奇」事出現左右大局。既有自知之名，就當玩少半個月，抽身離場，待美國政局底定後，再作部署！

東網產經專欄作者 帥哥

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